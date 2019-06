Exclusief voor abonnees Toch nog nagelbijten voor Red Dragons VOLLEYBAL GOLDEN EUROPEAN LEAGUE 15 juni 2019

Vandaag valt de beslissing in de Golden European League. De Red Dragons werken om 18 uur hun zesde en laatste wedstrijd op verplaatsing af in Poprad tegen Slovakije. Voor het behoud wordt het nagelbijten. Finland (0 op 5 en 0 punten), het team van Maaseik-coach Joel Banks, kan onze landgenoten nog terugwijzen naar de lagere Silver European League. Als de Scandinaviërs thuis een driepunter afdwingen tegen Tsjechië, hebben de Red Dragons tegen de Slovaken met vedette Tomas Krisko punten nodig om aan de degradatie te ontsnappen. Waar zit de adder onder het gras? Tsjechië is al uitgeschakeld voor groepswinst in poule C, na een 3-0-afknapper in Oekraïne. Hoever reikt hun motivatie nog op Finse bodem? De Finnen knokten niet onaardig tegen kandidaat-poulewinnaar Wit-Rusland. Ja, 0-3-verlies, maar de setstanden waren nipt: 22-25, 23-25 en 20-25. De Wit-Russen zijn overigens bijna zeker van de Final 4. Met twee punten en ook een zege méér dan tegenstander Oekraïne. Voor de eindfase met vier zijn organisator Estland, Turkije en Nederland al geplaatst. (PLG)STAND

