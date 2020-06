Exclusief voor abonnees Toch nog een uurtje langer, met meer decibels en zonder nummer achter te laten HORECA 09 juni 2020

Voor de horeca werd er redelijk wat aangepast ten opzichte van het GEES-rapport. De experten vonden het belangrijk dat klanten hun gegevens zouden achterlaten, of toch op z'n minst een telefoonnummer. Uitbaters zouden die lijst vier weken moeten bijhouden, maar die regeling bleek in strijd met de privacywetgeving. Ook werd er aan het sluitingsuur gemorreld: middernacht werd 1 uur 's nachts, naar verluidt op vraag van de late Franstalige eters. Ook aan het aantal toegelaten decibels werd gemorreld. De GEES adviseerde 70 decibels in de cafés, zodat mensen hun stem niet te zeer zouden moeten verheffen (want dan zouden ze geneigd zijn dichter bij elkaar te komen of zouden er meer virusdeeltjes door de lucht kunnen vliegen). Uiteindelijk werd de limiet op 80 decibel gezet.

