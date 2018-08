Toch nog affiche tegen Chelsea of AC Milan? 16 augustus 2018

Geen Champions League voor Standard. Club Brugge moet ons land straks alleen vertegenwoordigen in de grootste Europese competitie. Vorig seizoen had Standard nu nog de laatste voorronde van de Europa League moeten spelen, maar de UEFA schroefde bij. De Rouches mogen meteen naar de poules. Die vatten aan op 20 september. De loting is voorzien op 31 augustus. Dan kent Standard zijn tegenstanders. Zoals de kaarten nu liggen, dreigen de Luikenaars in pot 3 of 4 te belanden. Dat betekent dat onder meer Arsenal, Chelsea, Leverkusen, Villarreal, Lazio, AC Milan, Marseille en Sporting Lissabon nu al zeker tot het lijstje met potentiële tegenstanders behoren. (SJH)