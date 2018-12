Toch niet te vroeg gejuicht: Mathias burgemeester van Gent 01 december 2018

Hij heeft dan toch niet te vroeg victorie gekraaid: Mathias De Clercq wordt wel degelijk burgemeester van Gent, zoals hij op de avond van de verkiezingen al verkondigde. De 36-jarige Open Vld'er staat aan het hoofd van een coalitie met het linkse kartel sp.a-Groen en met de CD&V van zijn bondgenote Mieke Van Hecke. Groen is er dus niet in geslaagd om kopman Filip Watteeuw op het schild te hijsen, maar dat was ook nooit zijn échte ambitie. Hij wordt wel 'superschepen' van Mobiliteit en Openbare Werken. Het kartel mag 7 schepenen leveren: 4 voor Groen, 2 voor sp.a en 1 die gedeeld wordt door beide partijen. Open Vld krijgt naast de sjerp 2 posten, CD&V 1.