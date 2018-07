Toch niet helemaal smetteloos: Pussy Riot verstoort finale 16 juli 2018

Tijdens hun finale kregen de spelers van Frankrijk en Kroatië even gezelschap van de Russische punkband Pussy Riot, die in de 52ste minuut het veld opliep. Drie bandleden - snel weer afgevoerd door beveiligers - droegen politie-uniformen. Bandlid Olga Koeratsjova liet na de match aan persbureau Reuters weten dat ze in een politiebureau in Moskou werd vastgehouden. Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten. De groep verstoorde in 2012 met een 'punkgebed' een dienst in de Christus-Verlosserkathedraal in Moskou. In dat optreden bekritiseerden ze Vladimir Poetin. Twee leden van de groep, Nadezjda Tolokonnikova en Maria Aljochina, zaten vanwege het incident bijna twee jaar vast.

