Toch niet gedaan met kamperen aan schoolpoort? 09 januari 2019

Mogelijk staan er binnenkort weer ouders te kamperen aan scholen om hun kind in te schrijven. Volgens het nieuwe inschrijvingsdecreet hadden alle scholen in Antwerpen, Brussel en Gent voortaan nochtans moeten werken met een digitaal aanmeldingssysteem. Ook alle Vlaamse scholen met capaciteitsproblemen moesten hun inschrijvingen verplicht zo regelen. Maar die verplichting vervalt nu. Dat komt doordat de Franse gemeenschapscommissie in Brussel een belangenconflict heeft ingeroepen tegen het nieuwe decreet. Reden: ze vindt het niet kunnen dat in Nederlandstalige scholen in Brussel voorrang zou worden gegeven aan kinderen met één ouder die het Nederlands beheersen.

