Toch mínder financiële schade door natuurrampen 20 december 2019

De financiële schade door natuurrampen bedraagt voor dit jaar ongeveer 133 miljard dollar (119,5 miljoen euro), een daling met 20% in vergelijking met 2018. Dat berekende de Zwitserse verzekeraar Swiss Re. In totaal namen verzekeraars dit jaar voor 56 miljard dollar aan schade op zich. Vorig jaar was dat nog 93 miljard dollar. De voor verzekeraars duurste natuurrampen gebeurden dit jaar in Japan: op korte tijd veroorzaakten tyfoon Faxai (september) en tyfoon Hagibis (oktober) voor respectievelijk 7 en 8 miljard dollar aan verzekerde schade. Wat het aantal menselijke slachtoffers betreft, komt de balans volgens Swiss Re uit op zowat 11.000 doden en vermisten.