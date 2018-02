Toch (klein) feestje op Anderlecht 15 februari 2018

00u00 0

"Honderd, misschien?", gokte iemand. Het kunnen er ook minder geweest zijn, hoor. Er waren amper kijklustigen op de open training in het Astridpark gisteren. De aanwezigen kregen wel in primeur Lazar Markovic te zien: het waren de eerste baltoetsen van de Servische aanwinst in het Constant Vanden Stockstadion. Daarnaast zagen de fans hoe de afwerking bij paars-wit problematisch was - er vielen nauwelijks doelpunten te noteren -, maar dat zette geen domper op de goeie sfeer. Ook het carnavalsfeestje in het stadion werd gesmaakt door de jonge supporters. Ivan Obradovic - zoek hem op de foto - tekende present om te poseren met de piraten, clowns en superhelden. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN