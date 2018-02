Toch 'giet it nog niet oan' in Friesland -10°C 23 februari 2018

Het vriest stenen uit de grond, maar van een Elfstedentocht in Friesland en de bijhorende uitroep 'It giet oan' is voorlopig nog geen sprake. Waar er ijs ligt, is dat nog niet sterk genoeg om op te kunnen schaatsen, zo heeft de provincie benadrukt. Al maken ze wél een opening: ze vaardigden een vaarverbod uit voor sloten en vaarten, om zo het ijs de kans te geven om te groeien. Het verbod gaat morgen om 17 uur in en als het blijft vriezen, kan het mogelijk uitgebreid worden. Volgens de weersverwachtingen wordt het de komende dagen ook in Friesland nog kouder door het Siberische front - weerkundigen spreken al van de 'Russische beer'. Begin volgende week zal het waarschijnlijk ook overdag vriezen, en kan het kwik 's nachts zakken tot min 10 en kouder. De laatste Elfstedentocht dateert al van 1997.

