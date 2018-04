Toch geld voor repatriëring veldrijder 25 april 2018

Er is nu toch voldoende geld verzameld om de op 26 maart overleden Abel Muchenje (33) te repatriëren. De man nam in 2004 deel aan het populaire televisieprogramma 'Allez Allez Zimbabwe'. Hij was één van de vijf jongens die Roger De Vlaeminck in Vlaanderen als veldrijder lanceerde. Abel vond nadien werk als magazijnier en woonde in het West-Vlaamse Ooigem. De ouders van de man willen dat hij thuis, in Bulawayo in Zimbabwe begraven wordt. Maar de vlucht en balseming kosten 7.700 euro en dat was voor de ouders onbetaalbaar. Intussen hebben collega's en ex-ploegmaats Jackson en Tschabalala geld ingezameld via een crowdfunding. Gisteren werd zijn lichaam naar het mortuarium van Brussels Airport gebracht. Abel wordt binnenkort naar Zimbabwe gevlogen. (LPS)

