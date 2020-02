Exclusief voor abonnees Toch geen tweede geval in ons land 07 februari 2020

Er is dan toch geen tweede Belgische patiënt besmet met het coronavirus. Gistermiddag meldde iemand zich aan in het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis met "mogelijke symptomen". Die persoon was onlangs ook naar China gereisd en werd onmiddellijk geïsoleerd en getest, zo klonk het. "Een kwakkel", liet de FOD Volksgezondheid wat later weten. "Er is nooit een staal binnengebracht in het labo. Bovendien had deze patiënt niet de juiste symptomen en was hij dus geen verdacht geval." Het labo van de KU Leuven heeft intussen wel al 84 stalen van Belgische patiënten onderzocht, amper 1 daarvan was positief.