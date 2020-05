Exclusief voor abonnees Toch geen groepstrainingen vanaf vandaag 18 mei 2020

Groepstrainingen mogen vandaag dan toch niet hervatten in Italië. Dat meldden Italiaanse media gisteravond. Het technische en wetenschappelijke comité van de regering heeft de richtlijnen voor trainingen van teamsporten nog niet gevalideerd. In afwachting van die goedkeuring, die volgens persbureau ANSA vandaag wel zou volgen, moeten de clubs de individuele spelerstrainingen voortzetten. Die zijn sinds vorige week toegestaan. In Spanje starten de groepstrainingen wel vandaag.

