Toch geen doorbraak: te weinig DNA op vest van Bende van Nijvel BJM

12 december 2019

05u00 0 De Krant Een gespecialiseerd DNA-lab in het Franse Lyon kan het onderzoek naar de Bende van Nijvel dan toch ook niet vooruit helpen. Specialisten daar probeerden maandenlang een persoonsbeschrijving op te stellen op basis van aangetroffen DNA op een kogelvrij vest van de Bende. Maar dat blijkt onmogelijk. Er zit gewoon te weinig DNA op de vest.

Alles draait om de versneden kogelvrije vest die in 1986 in Roncquières werd opgevist. Die zou gebruikt zijn tijdens de laatste Bende-aanslag in Aalst, waar 8 doden vielen. In 2010 werd al een DNA-onderzoek op de vest uitgevoerd. Dat wees uit dat het gedragen was door een man, die nergens in Belgische of buitenlandse DNA-databases van gekende misdadigers terug te vinden was. Op vraag van het federaal parket voerde het lab in Lyon daarom een diepgravender onderzoek uit - het DNA-onderzoek is de laatste jaren fel geëvolueerd. Sommige dingen konden destijds niet.

Bedoeling was dat de Franse specialisten de speurders een persoonsbeschrijving zouden bezorgen op basis van het aangetroffen DNA op de kogelvrije vest. Zo zouden ze bijvoorbeeld weten welk kleur haar en ogen de gezochte persoon had. Of - om maar iets te zeggen - of hij grote of kleine oren had. Dan zou die beschrijving kunnen vergeleken worden met eventuele verdachten die opduiken. "Dit is een zware ontgoocheling", zegt Eric Van Duysse van het federaal parket. "Er zit gewoon te weinig DNA op om bruikbare resultaten te halen. Deze piste loopt dood." (BJM)