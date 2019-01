Toch geen bónt? 15 januari 2019

Het was even schrikken, toen de mannen van Emporio Armani gisteren als holbewoners de catwalk bestegen. Dikke bontjassen en bijpassende laarzen? Terwijl het Italiaanse modehuis in 2016 had aangekondigd dat voorgoed uit zijn collecties te bannen? Gelukkig bleken de pelsen fake. Al moesten zelfs de grootste kenners twee keer kijken om dat te geloven. De enorme parka's, bijvoorbeeld, leken aaneengenaaide vachtjes van een jak, er waren mohairen fleecetruien en een hele reeks mannen droegen nertsen op hun schouders. Maar geen enkel dier moest ervoor sterven. Zelfs het krokodillenpatroon dat voortdurend terugkeerde, liet Armani maken uit een soort geperst ribbelkatoen.

