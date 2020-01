Exclusief voor abonnees Toch geen Belgische IS-strijders ontsnapt 09 januari 2020

Er zijn dan toch geen Belgische Syriëstrijders ontsnapt uit een gevangenis in het noorden van Syrië. Kort na de Turkse inval in Syrië in oktober had het OCAD, dat de dreiging in ons land analyseert, daar melding van gemaakt, maar de twee zitten nog in de gevangenis. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken is op de hoogte van zes Belgische vrouwen en hun kinderen die opgesloten zitten in Turkije. Drie van hen zijn daar veroordeeld voor lidmaatschap aan een terreurorganisatie. Voor de drie anderen wacht België op het Turkse gerecht om hen ter plaatse te vervolgen of naar België uit te wijzen.