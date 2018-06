Toch één die weet dat het om paarden draait 20 juni 2018

Het is weer feest op Royal Ascot, de beroemdste paardenrace ter wereld - en dat is niet per se omwille van de uitslag van de race. De Britse beau monde verzamelt er vijf dagen lang om gezien te worden met hun hoeden, de één al makkelijker op het hoofd te houden dan de ander. Eén dame bleef toch in het thema, met haar paardenhoed, en model Kelly Brooks hield het ook dicht bij de actualiteit met haar WK-hoed - inclusief Engelse voetballer die de wereldbeker vasthoudt. Voor de eerste keer mocht ook Meghan Markle, de kersverse echtgenote van prins Harry, aantreden. Zij hield het stijlvol in zwart en wit. (PhG)

