Toch bij Tottenham blijven? Dembélé 16 juli 2018

Moussa Dembélé (30) doet mogelijk dan toch zijn aflopende contract uit bij Tottenham. Hij had gehoopt op een lucratief voorstel uit China, maar de markt daar is alweer gesloten. Ook Inter Milaan haakte af. De Italiaanse club voerde verkennende gesprekken met de entourage van Dembélé, maar knapte af op de hoge vraagprijs van Spurs. Zijn club bood hem de voorbije weken wel elders aan in de hoop hem te kunnen slijten. (KTH)