Exclusief voor abonnees Toch Amerikaanse soldaten gewond bij Iraanse aanval 18 januari 2020

Bij de Iraanse raketaanval op de luchtmachtbasis Aïn al-Assad in Irak zijn vorige week dan toch elf Amerikaanse soldaten gewond geraakt. Dat heeft de legerleiding van de VS laten weten. President Donald Trump had na de aanval nochtans in een toespraak gezegd dat er geen gewonden waren. Volgens commandant Bill Urban werden verschillende manschappen verzorgd nadat ze bij de explosie een hersenschudding hadden opgelopen. De gewonden staan nog onder medisch toezicht. Iran bestempelde de raketaanval als een vergelding voor de raid op topgeneraal Qassem Soleimani, de bevelhebber die in Irak werd gedood door een Amerikaanse drone.