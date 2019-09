Exclusief voor abonnees Toch alcohol en niet-halalmaaltijd in dienstencentrum 30 september 2019

Het dienstencentrum in Meulenberg, bij Houthalen, zal niet langer enkel halal en ook alcohol serveren. Dat bevestigt burgemeester Alain Yzermans (sp.a). "Men had hier iets langer over moeten nadenken." OCMW- voorzitter Göksal Kanli besliste na een buurtonderzoek om enkel halalmaaltijden aan te bieden en alcohol te bannen, maar oppositiepartij BUUR trok aan de alarmbel. Het schepencollege zat zaterdag samen en kwam uiteindelijk tot een compromis. "Ja, we gaan wél alcohol serveren", zegt de burgemeester. "Vrijblijvend, voor wie wil. En er zullen meerdere maaltijden ter beschikking worden gesteld, halal en geen halal. Mensen moeten vrijblijvend kunnen kiezen." (MMM)