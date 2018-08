Toby's superfan heeft haar tattoo 06 augustus 2018

00u00 0

Het is zover: de jonge vrouw die de handtekening van Toby Alderweireld als tatoeage op haar lichaam wilde, is in haar opzet geslaagd. Om de droom van Nathalie Standaert (24) uit Erpe-Mere waar te maken, was de Rode Duivel erbij toen de tattoo gezet werd. De superfan lanceerde haar idee op de huldiging van de Rode Duivels in Brussel, na het WK. Ze had een bordje bij zich met de boodschap: 'Toby, ik wil je handtekening als tattoo. Hoe regelen we dat?' Helaas was Alderweireld de enige afwezige Duivel - hij was ziek. Maar gelukkig voor Nathalie merkte onze fotograaf haar smeekbede op. En zo belandde het verzoek van Nathalie op onze website en Instagram-pagina. Dat was Alderweireld niet ontgaan. Op Twitter schakelde hij zijn 557.000 volgers in om de contactgegevens van Nathalie te achterhalen. Dat lukte, de twee spraken af en de rest is geschiedenis.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN