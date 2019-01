Tobback sluit deelname aan verkiezingen niet uit 02 januari 2019

Louis Tobback (sp.a) is officieel burgemeester van Leuven af en zal zich voortaan storten op zijn studie wiskunde. Maar of hij al klaar is om de politiek volledig te lossen? De 80-jarige socialist sluit niet uit dat hij in mei opkomt voor de federale, Vlaamse of Europese verkiezingen. "Zolang ik met een bevende hand een kruisje kan zetten om mijn kandidatuur te tekenen, mogen ze mij vragen", zei hij maandag op Radio 1. Nog niet alle lijsten zijn rond bij sp.a. Maar in West- en Oost-Vlaanderen schuift de partij verschillende nieuwe, jonge gezichten naar voren. Ook daar plaatst Tobback vraagtekens bij. (IVDE)