Tobback neemt afscheid met een lach 18 december 2018

Louis Tobback (sp.a) nam gisteren afscheid van de gemeenteraad met een knipoog. Midden in zijn allerlaatste zitting als Leuvens burgemeester liet hij plots optekenen dat hij de uitputting nabij was na 24 jaar. "Ik zit op het randje. Ik ga op de banken plaatsnemen naast mijn vriend Jaak Brepoels en verzoek het lid met de meeste jaren om dat hier tot een goed einde te brengen", aldus Tobback (80). Applaus op alle banken, hilariteit alom, maar ook het besef dat er een einde is gekomen aan een unieke periode in de Leuvense politiek. Vanaf januari neemt opvolger en partijgenoot Mohamed Ridouani de sjerp over. (BMK)

