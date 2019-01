Tja, wat verwacht je in Snellegem? Uit de bocht met bolide van € 150.000 31 januari 2019

What's in a name? In het West-Vlaamse Snellegem (Jabbeke) is gisterochtend vroeg een wagen uit de bocht gegaan op het gladde wegdek en tegen een muurtje geëindigd. Niet zomaar een wagen: het ging om een witte BMW i8, een exclusieve auto van maar liefst 150.000 euro. Nochtans verklaarde de onfortuinlijke eigenaar dat hij traag aan het rijden was, maar weggleed in de flauwe bocht. De 32-jarige man uit Zedelgem raakte niet gewond, maar was zichtbaar aangedaan door het ongeval. Zijn wagen - die hij overigens tweedehands kocht - was wel zwaar beschadigd, net als het muurtje, dat uiteindelijk helemaal instortte. (MMB)

