Titularis of supersub? 14 september 2019

Een voetballer die haast een maand out is geweest met een kleine spierscheur en nog maar een paar volledige groepstrainingen achter de rug heeft, doet zijn wederoptreden normaal vanop de bank. Maar het is niet uitgesloten dat Eden Hazard deze middag toch aan de aftrap staat. Hazard is zelf gretig om te starten tegen Levante, en Zidane heeft op links ook weinig alternatieven. Asensio en Isco zijn geblesseerd, Bale is geschorst - enkel Vinicius (woensdagavond laat geland in Madrid vanuit Brazilië) en Brahim zijn beschikbaar. Maar vooral zal Zidane de druk voelen vanuit het bestuur om niet al te lang te wachten met Hazard. De socio's zien in de Rode Duivel de verpersoonlijking van een nieuwe start van hun ploeg, en voorzitter Florentino Pérez zal vermoedelijk aandringen bij zijn trainer om het volk snel zijn goesting te geven. Afwachten wat Zidane doet. (SK)

