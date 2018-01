Titelverdedigster Mertens stoomt door in Hobart 00u00 0

Elise Mertens (WTA 36) heeft al vroeg de goede vorm te pakken. Als titelverdedigster en tweede reekshoofd haalde ze het in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Hobart met 6-4, 6-4 van Beatriz Haddad Maia (WTA 71). In de kwartfinale wacht Monica Niculescu (WTA 85) of Varvara Lepchenko (WTA 64). "Ze is een goede speelster, die graag met haar forehand het spel dicteert", zei Mertens na haar zege op de Braziliaanse. "Dus probeerde ik mijn spel op te dringen en haar de fouten te laten maken. Ik ben alleszins vrij tevreden." De 22-jarige Limburgse is ondertussen al tien wedstrijden ongeslagen in Hobart, vorig jaar won ze het toernooi vanuit de kwalificaties. "Misschien hoort er wat druk bij als je titelverdedigster bent, maar ik kan vrijuit spelen. Ik weet dat ik een goed niveau haal en voel hier veel vertrouwen."

