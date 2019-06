Exclusief voor abonnees Titelverdedigster Halep heeft maar 45 minuten nodig 04 juni 2019

Simona Halep toonde gisteren nog maar eens dat ze de grootste kanshebster op de titel in Parijs is. Het werd een drie kwartier durende demonstratie tegen Iga Swiatek (WTA 104): 6-1, 6-0 . De net 18 jaar geworden Poolse kwam werkelijk nooit in het stuk voor. Halep krijgt in de kwartfinale opnieuw te maken met jong geweld. De 17-jarige Amanda Anisomova (WTA 51) won met 6-3, 6-0 van de Spaanse kwalificatiespeelster Alisona Bolsova (WTA 137) en werd daarmee de eerste speelster geboren in de 21ste eeuw die in een grandslamkwartfinale geraakt. "Hier heb ik geen woorden voor", zei de Amerikaanse met Russische roots. "Nu tegen Halep: dat wordt het een geweldige uitdaging." Madison Keys (WTA 14), die met 6-2, 6-4 van Osaka-killer Katerina Siniakova (WTA 42) won, speelt in haar kwartfinale tegen Ash Barty (WTA 8). De handige Australische haalde het met 6-3, 3-6, 6-0 van Williams-killer Sofia Kenin (WTA 35). (FDW)

