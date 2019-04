Exclusief voor abonnees Titelverdediger Jakobsen kopman bij Deceuninck 10 april 2019

00u00 0

Titelverdediger Fabio Jakobsen start ook vandaag als kopman van Deceuninck-Quick.Step in de 107de Scheldeprijs. "Ook al zit hij niet in zijn beste periode", geeft ploegleider Tom Steels toe. "Fabio werd ziek in de aanloop naar Parijs-Nice en is in de zware (waaier)etappes van de 'Koers naar de Zon' bijzonder diep moeten gaan om een paar resultaten uit de brand te slepen (twee keer derde, red.). Daar is hij toch even van moeten bekomen. In Gent-Wevelgem was hij niet goed. Maar hij heeft ondertussen wel hard gewerkt. Met een normaal koersverloop moet hij kunnen meespelen voor de zege."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen