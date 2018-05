Titelverdediger Dumoulin kan nog lachen: "Misschien wisselen Simon en Adam af en toe" 15 mei 2018

00u00 0

Exact een jaar geleden telde Tom Dumoulin een achterstand van 24 seconden op toenmalig leider Quintana. In de editie 2018 van de Giro ziet de situatie er gelijkaardig uit. Ook nu moet de titelverdediger achtervolgen. De voorbije week zag hij Simon Yates 38 seconden van hem wegrijden. "Toch is de situatie niet helemaal identiek", klinkt Dumoulin een beetje pessimistisch. "Het grote verschil met vorig jaar is dat ik dan nog twee lange tijdritten voor de boeg had om die achterstand om te buigen. Nu rest me slechts één etappe tegen de klok." Dumoulin geeft graag toe dat Yates de betere klimmer is. "Kijk, op elke steile aankomst geef ik seconden prijs. Als Yates dit niveau blijft aanhouden..." Waarop Dumoulin nog voor een grappige noot zorgde. Of hij het verschil eigenlijk ziet tussen de tweelingbroers Adam en Simon? "Nou, dat is best moeilijk. (knipoogt) Misschien wisselen ze af en toe en is Simon daarom zo fris. Ik dacht altijd dat Adam slanker was, maar nu is Simon ook erg mager." Voor de duidelijkheid: Adam rijdt momenteel rond in de Ronde van Californië. (DNR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN