Titelmatch in bedrijfsvoetbal ontaardt in vechtpartij

Een titelmatch tussen OFC De Klokke uit Oostende en FC Den Comptoir uit Brugge, twee ploegen uit de West-Vlaamse competitie voor bedrijfsvoetbal, is volledig ontaard. Supporters van De Klokke stormden het veld op na een strafschop voor Den Comptoir in de laatste minuut, waardoor het in extremis 4-4 werd. Daardoor had FC De Klokke plots geen uitzicht meer op de titel. Er ontstond een vechtpartij tussen supporters en spelers van beide ploegen. De politie kwam met zes combi's ter plaatse. "Onze supporters waren gefrustreerd omdat ze gejend werden door de tegenspelers. Dat konden ze niet verkroppen, met alle gevolgen van dien. We betreuren dat het zo gelopen is. Ik roep onze supporters op om dit nooit meer te laten gebeuren", reageert David Glorieux van De Klokke. Volgens Sven Dhoest van Den Comptoir - in een vorig leven doelman bij Club Brugge - klopt dat verhaal niet volledig. "Van jennen was geen sprake. Of mogen wij een doelpunt, dat de competitie in een beslissende plooi legt, niet vieren?" De Koninklijke West-Vlaamse Bedrijfsvoetbalbond laat weten dat het incident voor de tuchtcommissie komt en er allicht sancties volgen. (BB0)

