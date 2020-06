Exclusief voor abonnees Titeldroom voorbij? 25 juni 2020

Het hoofd van 'Big Rom' boog. Zijn strafschopdoelpunt voor rust, zijn negentiende in de Serie A, volstond niet. Inter mag de titel in de Serie A nu wel vergeten. Ondanks Romelu Lukaku, negen keer eerder zijn redder in nood. Inter gooide tegen Sassuolo in het slot een zege weg. En het kampioenschap, tot grote frustratie van Antonio Conte. Een gigantische misser van Roberto Gagliardini op het uur had ook al niet geholpen. Knalde een rebound tegen de lat in plaats van in het lege doel. Lukaku wist niet wat hij zag. Handen voor de ogen.

