Exclusief voor abonnees Titel voor Broers Vandecaveye 12 augustus 2019

00u00 0

FINALES BK BEACHVOLLEY

Verrassingen alom in Knokke. De sensatie op het winderig strand van Knokke begon al in de kwartfinales toen de favorieten Colson-Deroey verloren van Van der Aa-Van Reeth en Lemmens-Ver Eecke het heel nipt haalden van Degruyter en Gilles Vandecaveye. Ook Douwen-Paulides sneuvelden na een bloedstollende tiebreak. Het verrassende duo Steenhouwer-Degrève bleef het koelbloedigst in de beslissende fase. In de finales eindigden ook de beide duels - zowel bij de vrouwen als bij de mannen - in een tiebreak. De klasse van Cools-Van den Vonder zorgde pas in de derde set voor de Belgische titel. Bij de mannen was het verschil in de openingsset en de tiebreak heel miniem. Tim Lemmens (knie) met Anshel Ver Eecke en Lander (schouder) Vandecaveye met broer Louis toonden hun doorzettingsvermogen en karakter en bereikten de Masterfinales met winst voor de gebroeders Vandecaveye. (WVM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis