Titel nummer 24 voor PSV 16 april 2018

Na één jaar wachten is de kampioenenschaal van de Eredivisie weer in handen van PSV. Met een klinkende 3-0-zege zette de lampenclub uit Eindhoven zijn rechtstreekse rivaal Ajax gisteren op tien punten, met nog drie speeldagen te gaan. Meteen de 24ste landstitel voor PSV en de derde voor trainer Philip Cocu in vier jaar tijd. Alleen vorig jaar moest hij de eer laten aan Giovanni van Bronckhorst en Feyenoord.

