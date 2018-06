Tite voert amper wijziging door 27 juni 2018

0

Bondscoach Tite rekent op dezelfde jongens die meer dan 90 minuten nodig hadden om Costa Rica opzij te zetten. Dat betekent dat Fagner opnieuw op de rechtsachter start en Jesus en Willian hun plek behouden. Hoewel Servië ook punten moet pakken, gaan ze er bij Brazilië niet vanuit dat Mitrovic en co erg aanvallend voor de dag zullen komen. Dus rekent de Seleção opnieuw op de beslissende Philippe Coutinho, die twee van de drie Braziliaanse doelpunten voor zijn rekening nam. Bovendien is de kleine spelmaker ook de speler die het meeste afstand aflegde bij Brazilië: 22,1 kilometer in 2 matchen.