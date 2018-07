Tite: "Het wordt een geweldige wedstrijd" 06 juli 2018

00u00 0

Hopelijk krijgt hij gelijk. De Braziliaanse bondscoach Tite (57) voorspelt dat de neutrale toeschouwers sowieso zullen genieten vanavond. "Het wordt een geweldige wedstrijd. Om de simpele reden dat zowel wij als België tactisch en technisch sterk zijn. Alleen valt het af te wachten met welke ingesteldheid België zal beginnen. Na Japan (toen Fellaini en Chadli de match deden kantelen, red.) zou het kunnen dat mijn collega zijn basiself zal wijzigen." Niet dat Tite zich daar zorgen om maakt: "We hebben hen uren bestudeerd. We weten wat we kunnen verwachten. En mijn jongens kennen de Belgische internationals van bij hun clubs. Willian bijvoorbeeld speelt met Hazard bij Chelsea, de spelers hebben ons extra info bezorgd."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over België

Tite

sport

sportdiscipline

voetbal

Fellaini

Chadli

Japan