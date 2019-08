Exclusief voor abonnees Titanic gaat tweede keer ten onder 23 augustus 2019

Er schiet nauwelijks nog iets over van het wrak van de Titanic, zo is gebleken tijdens een nieuwe duikexcursie. Het schip, dat intussen al 107 jaar op de zeebodem ligt, wordt volledige opgepeuzeld door bacteriën. Die woekeren zo hard dat de overgebleven delen van de Titanic sterk zijn beginnen te roesten en uiteindelijk als poeder uiteen zullen vallen. Volgens schattingen van een Amerikaanse specialist ter zake is het risico groot dat er over 20 tot 30 jaar helemaal geen sprake meer is van een wrak. Ook de sterke stroming op die locatie in de Atlantische Oceaan zou een rol spelen bij de tweede ondergang. De Titanic zonk tijdens z'n eerste reis in 1912, nadat het op dat moment grootste schip ter wereld tegen een ijsberg gevaren was.

