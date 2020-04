Exclusief voor abonnees TIP Vuile handen 04 april 2020

00u00 0

Tuinier zonder handschoenen. In deze tijden van voortdurend handen wassen en hyperhygiëne werkt het heerlijk bevrijdend om je handen nog eens vuil te mogen maken. Bovendien zit er in de bodem een weldadige bacterie, Mycobacterium vaccae, die de serotonine in je hersenen activeert. Vuile handen maken gelukkiger en verhogen de weerstand.