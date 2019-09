Exclusief voor abonnees Tiny leert omgaan met alzheimer 21 september 2019

Na 'Tiny leert zwemmen' en 'Tiny viert kerst' is er nu ook 'Tiny en haar verwarde opa'. De opmerkelijke editie in de beroemde kinderboekenreeks komt er naar aanleiding van de 25ste Wereld Alzheimer Dag van vandaag. In het boek maakt Tiny zich zorgen over de vergeetachtigheid en gedragsveranderingen van haar grootvader. Omdat Tiny een vaste waarde is bij verschillende generaties kinderen, kan ze volgens de De Alzheimer Liga Vlaanderen helpen om de ziekte bekend te maken bij jong en oud. De Liga lanceert de campagne in scholen en wil de boekjes ook bij huisartsen leggen, zodat kinderen ze in de wachtkamer kunnen lezen. De opbrengst van de boeken wordt gebruikt om mensen met dementie en hun familie te steunen en de ziekte meer bespreekbaar te maken. Op het gratis nummer 0800/15225 kan iedereen terecht met vragen over de ziekte. In België wordt het aantal mensen met dementie geschat op 212.000. Bij ongeveer de helft van hen gaat het om de ziekte van Alzheimer.

