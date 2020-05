Exclusief voor abonnees Tinkov lijdt aan leukemie 08 mei 2020

De Russische zakenman Oleg Tinkov (52) kampt met acute leukemie. Tinkov was eigenaar van WorldTourteam Tinkoff, met onder meer Sagan en Contador. Eind 2016 trok hij de stekker uit die ploeg. De diagnose van leukemie dateert al van oktober vorig jaar. Momenteel verblijft Tinkov op borgtocht vrij in Londen. Daar wacht hij op een proces over zijn mogelijke uitlevering aan de VS, waar een arrestatiebevel tegen hem is uitgevaardigd voor belastingontduiking. (JDK)