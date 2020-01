Exclusief voor abonnees Tine en Guga zorgen opnieuw voor een 'Goed verlof' 24 januari 2020

Zij wil naar het strand, hij naar de bergen. Tine Embrechts (44) en Guga Baúl (33) kennen het probleem als geen ander. In het VTM-programma 'Goed verlof' schoot het BV-koppel afgelopen zomer twintig duo's te hulp bij de zoektocht naar de perfecte vakantiebestemming, en dat doen ze dit jaar opnieuw in een tweede seizoen. Wie zijn vakantie graag aan hen overlaat, kan zich inschrijven via vtm.be.