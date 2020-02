Exclusief voor abonnees Tine Embrechts openhartig over scheiding 17 februari 2020

In een openhartige babbel met Evi Hanssen op radiozender JOE vertelde Tine Embrechts (44) dat de scheiding van haar ex een klein trauma heeft achtergelaten. "Hij was echt een jeugdliefde. Wij waren smoorverliefd. Ik heb er geen spijt van, want het was passioneel en mooi. Het heeft lang geduurd om aan mezelf toe te geven dat het geen gezonde relatie meer was."

