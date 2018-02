Tinder boomt in olympisch dorp WARME WINTERSPELEN 22 februari 2018

Het worden stilaan warme winterspelen, want sinds de start van het olympische sportevent in Pyeongchang schiet het gebruik van Tinder er de hoogte in. Er wordt liefst 348% meer geswipet, met 565% meer rechtse swipes en 644% meer matches. De actiefste gebruikers zijn trouwens de mannelijke bobsleeërs en de vrouwelijke snowboarders. De vrouwelijke bobsleeërs staan op twee, de rodelaarsters op drie. Bij de mannen zijn dan weer de ijshockeyers, snowboarders, skiërs en skelotoni verwoede Tinderaars. Ook onze skister Kim Vanreusel en bobsleester An Vannieuwenhuyse hebben tijdens deze winterspelen trouwens een profiel op de datingapp. Dat blijkt uit het Instagramaccount 'TinderPyongchang', dat foto's deelt van atleten die gebruikmaken van Tinder.

