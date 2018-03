TINC trekt opnieuw aan mouw van beleggers 14 maart 2018

00u00 0

Het infrastructuurfonds TINC wil voor de derde maal in drie jaar tijd een kleine 80 miljoen euro aan vers kapitaal ophalen. Het fonds, dat investeert in wegen, windmolenparken, sluizen en rustoorden, wil 6,8 miljoen nieuwe aandelen uitgeven aan een prijs van 11,4 euro per aandeel, of een korting van 9,9% op de slotkoers van maandagavond. Voor elke drie bestaande aandelen kan men intekenen op één nieuw aandeel. Het is al de derde kapitaalverhoging die TINC doorvoert. Bij de beursgang in mei 2015 haalde het fonds 78 miljoen euro op, eind 2016 werd nogmaals 76,7 miljoen euro bijgetankt, en nu rekent TINC op quasi hetzelfde bedrag. Met de verse middelen wil TINC zijn portefeuille verder uitbreiden en bestaande engagementen financieren. De bestaande aandeelhouders hebben tot vrijdag 23 maart de tijd om deel te nemen aan de operatie.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN