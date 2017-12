TINC stapt in zorgsector 00u00 0

Het infrastructuurfonds TINC doet een opmerkelijke zet. TINC stapt in de zorgsector met een investering in Réseau Eqso, een netwerk van residenties die levenslange woonzorg verleent aan personen met mentale beperkingen. De bewoners verblijven zowel in eenpersoonsappartementen als grotere wooneenheden, afhankelijk van hun autonomie. Het netwerk beschikt over 24 locaties in Brussel, Wallonië en Frankrijk. TINC verwerft voor een bedrag van circa 26,5 miljoen euro een meerderheidsbelang in Réseau Eqso. Met dat geld wil het management de infrastructuur verder ontwikkelen en meer medewerkers aanwerven, zo luidt het. Voor de financiering kan TINC een beroep doen op een nieuwe kredietlijn van 60 miljoen euro. Voor TINC is deze investering een manier om de inkomsten te diversifiëren. Tot dusver haalde het fonds al zijn inkomsten uit de exploitatie van wegen, windmolenparken en dienstencentra. Met de zorgsector boort TINC een nieuwe inkomstenbron aan.

