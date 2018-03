TINC overweegt kapitaalverhoging 08 maart 2018

De kans is reëel dat het infrastructuurfonds TINC, dat noteert op de Brusselse beurs, midden dit jaar aan de mouw van zijn aandeelhouders trekt. TINC bekijkt met een groep banken op welke manier het best vers kapitaal kan aangetrokken worden. Het fonds tankte eind 2016 ruim 76,7 miljoen euro bij, maar al die middelen zijn geïnvesteerd. Zo heeft TINC onder meer geld gepompt in het zorgcentrum Réseau Eqso (34 miljoen euro) en zijn belang in de autosnelweg A11 verhoogd. Om verder te groeien dringt zich echter een nieuwe kapitaalronde op. Dat kan gebeuren via een schuldfinanciering, maar de voorkeur gaat naar een aandelenemissie. TINC zag in de eerste jaarhelft overigens de nettowinst meer dan verdubbelen tot 12 miljoen euro. De aandeelhouders zullen over het hele boekjaar kunnen rekenen op een brutodividend van 0,49 euro per aandeel. De uitkering moet ergens in oktober verwacht worden.

