TINC belooft stabiel dividend 07 maart 2019

Het beursgenoteerde infrastructuurfonds TINC belooft over het huidige boekjaar, dat eindigt op 30 juni, een brutodividend van 0,5 euro per aandeel uit te keren. Dat is een opsteker voor de aandeelhouders, want TINC zag de nettowinst met bijna 28% terugvallen tot 8,65 miljoen euro. Vorig boekjaar profiteerde in dezelfde periode wel van een herziening van de vennootschapsbelasting. Bovendien voerde het fonds een kapitaalverhoging door, waardoor er 6,8 miljoen nieuwe aandelen bijkwamen. Maar intussen is de portefeuille wel 6% in waarde gestegen tot 258,2 miljoen euro. TINC investeert onder meer in wegen, bruggen, vakantieparken, parkeergarages en windmolenparken. In totaal heeft de groep 18 participaties.

