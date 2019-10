Exclusief voor abonnees Timmy Deman vijfde Belg in Iron Man in Hawaï 14 oktober 2019

00u00 0

Vrachtwagenchauffeur en triatleet Timmy Deman (37) is als vijfde Belg over de meet gekomen op de Iron Man van Hawaï, zowat de meest iconische triatlon ter wereld. De Zwevezelenaar legde de triatlon af in 9 uur en 26 minuten. In het algemene klassement werd hij 206de.

