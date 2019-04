Exclusief voor abonnees Timmers zwemt WK-limiet 06 april 2019

Pieter Timmers heeft zich gisteren in het Noorse Bergen gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap lange baan dat van 21 tot 28 juli in het Zuid-Koreaanse Gwangju betwist wordt. De vice-olympisch kampioen van Rio won er de 100m crawl in 48.78 en bleef zo 2 honderdsten onder de vooropgestelde limiet. Na Kimberly Buys, Fanny Lecluyse, Fleur Vermeiren en Louis Croenen is Timmers voorlopig de vijfde Belg die naar Gwangju mag. (LWK)