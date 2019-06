Exclusief voor abonnees Timmers zwemt ook in Indianapolis naar zege 03 juni 2019

Pieter Timmers heeft zaterdag in het Amerikaanse Indianapolis in de derde en laatste manche van de Champions Swim Series in groot bad (50m) de 100 meter vrije slag bij de mannen gewonnen. De viceolympischkampioen klokte af in 48.36 en daarmee was hij 1.11 sneller dan de Rus Vladimir Morozov (49.47). Voor Timmers was het de derde zege op rij in de Champions Swim Series, eerder won hij al in het Chinese Guangzhou en de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

