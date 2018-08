Timmers zwemt alweer 04 augustus 2018

Pieter Timmers heeft na zijn hersenvliesontsteking alweer de training hervat. "Hij zwom vandaag (gisteren, red.) al twee keer 1.500m", zegt zijn coach Ronald Gaastra. "Hij voelde zich goed in het water, maar op de fiets voelden zijn benen nog zwaar aan." Of zijn herstel betekent dat Timmers alsnog zou afreizen naar het EK voor de 50m vrij woensdag, wil Gaastra niet gezegd hebben: "Ik laat de communicatie aan hem over. Als het voor zijn gezondheid geen probleem is, heb ik geen bezwaar. Maar het mag niet dat hij over één of twee weken een terugslag krijgt en weer plat moet. Daar hebben we niets aan. Ik verwacht dat ze voor maandag de knoop doorhakken." (BF)