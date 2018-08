Timmers uit ziekenhuis, hoop voor 50m? 02 augustus 2018

Pieter Timmers mocht gisteravond het UZA in Edegem verlaten. De pijnstillers deden hun werk bij de 30-jarige viceolympische kampioen. Hij kreeg ook (preventief) antibiotica om de hersenvliesontsteking te bestrijden waarmee hij maandagavond op spoed werd opgenomen. Nader onderzoek wees uit dat het om virale meningitis gaat en niet om de gevaarlijkere, bacteriële variant. "Ik voel me nog steeds ziek en heb nog pijn, maar thuis kan ik in alle rust verder uitzieken, zonder te veel drukte om me heen", zegt Timmers in een persbericht. "Ik weet niet hoe ik me morgen zal voelen. Ik ben er het hart van in dat dit me net voor het EK overkomen is, en ben enorm teleurgesteld dat ik de 100 meter vrije slag niet kan zwemmen zaterdag. Hier heb ik een jaar hard voor getraind en hier heb ik veel voor moeten doen en laten. Ik ging voor goud." Timmers had ook al zijn trainer Ronald Gaastra aan de telefoon, die het op het EK in Glasgow vandaag zonder zijn boegbeeld voor de 4x100m aflossing moet stellen. Gaastra sluit niet uit dat zijn atleet over een week heel misschien nog kan aantreden op de 50m vrij. (VH/BF)

HLN